Wandelclub viert vijfendertigste verjaardag 20 maart 2018

Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw vierde haar vijfendertigste verjaardag in zaal Kattebroek in Dilbeek. De viering gebeurde na de jaarlijkse algemene vergadering.





Op 14 februari 1983 werd de club opgericht door Isi Malfroy en Remi Plees. Isi Malfroy werd tijdens het feestje dan ook gehuldigd als erevoorzitter van de club. De wandelclub organiseert jaarlijks wandeltochten in Huizingen en in Sint-Pieters-Leeuw. Dit jaar vinden die plaats op respectievelijk 6 mei en 14 oktober.





