Wagen botst tegen verlichtingspaal 30 juni 2018

02u34 0

Een 22-jarige man uit Sint-Pieters-Leeuw is donderdagavond als bij wonder ongedeerd gebleven na een zware botsing. De twintiger reed omstreeks 23.30 uur op de Bergensesteenweg, toen hij plots ter hoogte van het E5 Mode-filiaal rechtsomkeer richting Halle wilde maken. Bij dat manoeuvre verloor hij de controle over het stuur, waarop zijn auto tegen een verlichtingspaal botste. Omdat de impact zo zwaar was, werd hij wel voor een controle naar het ziekenhuis gebracht. De paal werd vervangen.





(TVP)