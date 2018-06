Wagen belandt in vangrail naast Ring 12 juni 2018

Bij een ongeval op de Buitenring, ter hoogte van het parkeerterrein in Ruisbroek, is zondagochtend omstreeks 7 uur een automobilist lichtgewond geraakt. Om een nog onbekende reden ging zijn wagen van de snelweg af en belandde hij in de middenberm, waar hij tegen de vangrail en een verlichtingspaal botste. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de linkerrijstrook lange tijd versperd. (TVP)