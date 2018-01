Vrouwen in de meerderheid op N-VA-lijst 27 januari 2018

03u47 0 Sint-Pieters-Leeuw De Leeuwse N-VA-afdeling kan nu reeds een volledige lijst voorleggen voor de verkiezingen in oktober. Opmerkelijk: er staan meer vrouwen dan mannen op.

Zestien vrouwen en vijftien mannen zullen voor N-VA de stem van de kiezer achter hun naam proberen te krijgen. "Dat is best uitzonderlijk", knikt ook burgemeester Luc Deconinck (N-VA), die - zoals eerder aangekondigd - lijsttrekker zal zijn. "Het zijn geëngageerde vrouwen en daar zijn we trots op." Eén van hen is de pas 17-jarige Elisa Amsalkhir, die in juni 18 jaar wordt.





Nog op de lijst: Veerle Seré (coördinator scholengemeenschap), Mark De Bosscher (voorzitter KV Brucom), Dirk Desmet (trainer SK Vlezenbeek), Chantal Lelie (bedrijfsleidster), Nicole Van Bellinghen (Okra Negenmanneke), Hans Devillé (clownsduo Pipo en Pipette) en Jeroen Tiebout (woordvoerder Ben Weyts). Eerder kon N-VA ook al uitpakken met Hugo Wauters (voorzitter KV Zuun) en Viviane De Gieter, zus van Willy Sommers. (BKH)





Meer over N-VA

politiek

verkiezingen