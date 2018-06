Vrouw steelt "door medicatie" 28 juni 2018

Een 44-jarige vrouw uit Sint-Pieters-Leeuw riskeert een celstraf van tien maanden met uitstel voor acht winkeldiefstallen. Ze ging in Halle, Anderlecht en Sint-Genesius-Rode aan de haal met voornamelijk kleren. Dat deed ze tussen november 2017 en mei van dit jaar. "Mijn cliënte is een psychiatrische patiënte", aldus haar advocaat. "Ze neemt dan ook veel medicatie die soms bijwerkingen heeft. Eén ervan is dat ze haar handelingen niet kan controleren, wat de diefstallen verklaart." Uitspraak op 4 september. (WHW)