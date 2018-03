Vrouw riskeert jaar cel voor negeren rijverbod 20 maart 2018

De procureur in Halle eist een celstraf van een jaar voor een vrouw die in januari vorig jaar in Sint-Pieters-Leeuw betrapt werd toen ze rondreed tijdens een rijverbod. Ze mocht zes maanden niet rijden maar negeerde die straf. Met 27 veroordelingen op het strafblad vorderde de procureur zonder pardon de celstraf, maar ook een boete van 8.000 euro en een extra rijverbod van twee jaar met alle examens. "Mevrouw werd vaak veroordeeld bij verstek", legde de advocate van I.S. uit. "Het was een soort van struisvogelpolitiek die haar zaak niet geholpen heeft. Maar ze wil nu alles in orde brengen." De politierechter besloot de zaak uit te stellen om alle voorgaande veroordelingen nog eens te bestuderen. Tegelijk moet de vrouw ook bewijzen voorleggen dat ze al moeite gedaan heeft om voorgaande boetes te betalen. Ze kreeg in het verleden al eens een celstraf van zes maanden die ze binnenkort zal uitzitten met een enkelband. (BKH)