Vrouw & Maatschappij reikt Gerbera-prijs uit aan de zussen Meert Bart Kerckhoven

18 januari 2019

16u16 0 Sint-Pieters-Leeuw De Leeuwse afdeling van Vrouw & Maatschappij heeft de Gerbera-prijs uitgereikt aan de zussen Greta en Marie-Jeanne Meert. Met die prijs worden vrouwen die zich inzetten voor de samenleving in de bloemetjes gezet.

Greta en Marie-Jeanne Meert zetten zich al jaren in het Leeuwse verenigingsleven in maar ook voor verschillende sociale projecten. Greta is sinds de jaren tachtig actief in de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten (KVG), eerst al bestuurslid en kort daarna als voorzitster. Ze is actief lid van de schuttersgilde Sint-Sebastiaan, Femma en de KVLV. Ze is ook een trouwe vrijwilligster van het OCMW. Marie-Jeanne is sinds 1975 secretaris van de Gezinsbond Rink. Ze is actief in de scrabbleclub Negenhof en als gepensioneerde onderwijzeres is ze leesjuf in twee scholen. Beide zussen zijn ook actief in het parochiecentrum, onder andere tijdens het jaarlijks parochie- en missiefeest. Ze zetten zich ten slotte ook nog eens voor het missiewerk van hun broer Eric.