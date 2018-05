Vrouw krijgt hete olie op been 07 mei 2018

02u27 0 Sint-Pieters-Leeuw De bewoonster van een flatgebouw in de Oeverbeemd is zaterdagnacht gewond geraakt toen er brand uitbrak in haar keuken.

De hulpdiensten werden omstreeks middernacht opgeroepen. Zij besloten om het volledige flatgebouw te evacueren. "Ook het medisch interventieplan werd opgestart", zegt brandweerofficier Willy Vanderstraeten van de zone Vlaams-Brabant West. Dat betekende dat er naast brandweer en politie ook verschillende ziekenwagens en MUG-teams ter plaatse gingen.





Vlam in de pan

"Uiteindelijk bleek het om een beperkte keukenbrand te gaan in één van de flats op de eerste verdieping, aan de achterzijde", klinkt het. "De bewoners waren aan het frituren, toen de vlam in de pan sloeg. Ook de dampkap vatte vervolgens vuur. Toen de bewoonster de bewuste pan naar buiten wilde brengen, kwam er olie op haar been terecht, met brandwonden tot gevolg."





Het slachtoffer werd overgebracht naar het brandwondencentrum van het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek. Het medisch rampenplan werd niet veel later afgeblazen, de brand kon snel geblust worden.





(TVP)