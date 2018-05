Vrouw (72) geeft rijbewijs op na aanrijding 17 mei 2018

02u44 0

Een 72-jarige dame die alsnog haar rijbewijs wilde behalen, heeft dat plan laten varen nadat ze in juni van vorig jaar tijdens haar proefperiode een vrouw aanreed in Sint-Pieters-Leeuw. "Ze is rijlessen beginnen volgen omdat haar man hartproblemen gekregen had", aldus haar advocate in de politierechtbank. "Die bewuste dag heeft ze wellicht een inschattingsfout gemaakt." De vrouw vertelde zelf dat ze nog altijd niet wist hoe ze het ongeval veroorzaakt heeft. "Ik wilde een paaltje ontwijken in een bocht, en plots reed ik die voetgangster aan. Maar ik heb het intussen opgegeven en wil mijn rijbewijs niet langer behalen." De rechter toonde begrip voor de situatie en hield het bij een boete van 400 euro, waarvan 240 euro met uitstel. Daar kwam wel nog een rijverbod van een maand bij, al zal dat dus vooral symbolisch zijn.





(BKH)