Vriend van Nederloo schenkt wandtapijt aan gemeente 04 juli 2018

De kunstkring Vrienden van Nederloo heeft een wandtapijt gesponsord waarvoor het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw een mooie plaats zal uitzoeken in het landhuis de Viron na de renovatie. Het wandtapijt 'Vessel Virgins' van Nick Andrews is 19.000 euro waard en wordt voor liefst 15.877,50 euro gesponsord door de kring. De vereniging houdt eigenlijk op te bestaan. Van de oorspronkelijke garde Félicien Bosmans, Georges De Bakker, Jean Dekempeneer, Eric Dewever, Willy Matton, Frans Minnaert en Mich Roppe leeft alleen Eric Dewever nog en hij stelde het gemeentebestuur voor om met het resterende bedrag in kas een mooi kunstwerk te kopen. De Vrienden van Nederloo waren een groep kunstenaars en kunstliefhebbers die hun werking opstartten toen er destijds nog geen sprake was van het cultuurcentrum Coloma en het Colomakasteel ook nog niet gerestaureerd was. De gemeenteraad besliste intussen om de ontbrekende 3.122,50 euro voor de aankoop van het werk bij te passen vanuit het gemeentebestuur. (BKH)