Voorleesgezinnen en vrijwilligers gevierd 31 juli 2018

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw heeft samen met gezinnen en vrijwilligers het einde van het project 'Voorlezen aan huis' gevierd. Tien weken lang brachten voorlezers een bezoek aan elf voorleesgezinnen om spannende en fantastische verhalen voor te lezen. Samen trokken ze naar de bibliotheek en ze konden met het gezin ook genieten van een theatervoorstelling in De Merselborre. Het project was een samenwerking met de bibliotheek, de jeugddienst, de dienst integratie en taalstimulering en het Huis van het Kind om kansarme, taalzwakke of anderstalige kinderen meer te laten lezen en hen te laten genieten van interactieve voorleesmomenten. Voor het project werden elf Leeuwse jongeren ingeschakeld die vooraf een vorming van vzw De Horizon kregen.





(BKH)