Volleybalclub organiseert tornooien 02 augustus 2018

Volleybalclub Zuun organiseert op zondag 5 augustus opnieuw verschillende tornooien. Iedereen kan meedoen aan beachvolley, petanque en Kubb-tornooien die plaatsvinden aan zaal Zonnig Leven op de Jan Vanderstraetenstraat in Sint-Pieters-Leeuw. Tussen 11 uur en 12 uur worden er gratis volleybalinitiaties georganiseerd en op dat moment is er ook tijd voor een barbecue. De hele dag door is er ook een bar geopend. Meer info op www.vczuun.be. (BKH)