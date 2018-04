Voedselpakketten voortaan in eigen gemeente te verkrijgen 10 april 2018

02u27 0 Sint-Pieters-Leeuw Tachtig Leeuwse gezinnen die het financieel moeilijk hebben krijgen vanaf volgende week een voedselpakket via de vzw Baobab. Zo hoeven ze niet langer naar Halle om een pakket op te halen.

De vzw Baobab werd opgericht door Guy Van Ruysevelt, Vera Breynaert, Michel Van Hoore en Miro da Silva. "Ik heb altijd graag iets voor de mensen gedaan", zegt Guy. "En ik heb decennialang in een keuken gewerkt. Dat ik dan iets met voeding doe, hoeft dus niet te verbazen."





Lokaal in Negenhof

Vorig jaar stapten de oprichters naar het gemeentebestuur voor hulp bij de voedselbedeling. Het OCMW stelt nu een lokaal ter beschikking in dienstencentrum Negenhof, in de Sint-Stevensstraat. Daar kunnen elke dinsdag pakketten samengesteld en verdeeld worden.





"We krijgen voedingswaren uit verschillende hoeken", aldus Guy. "Grootwarenhuis Makro is één van onze sponsors, maar ook landbouwer Bart Keymolen levert gratis aardappelen. We hebben ook een eigen vacuümmachine waarmee verse producten nog langer bewaard kunnen worden. Het OCMW bezorgt ons een lijst van gezinnen die we kunnen helpen. Wie een voedselpakket wil, zal zich dus eerst moeten aanmelden bij het Sociaal Huis."





Niet langer naar Halle

De vzw Baobab telt intussen al veertien vrijwilligers. Dankzij hen moeten mensen die het financieel moeilijk hebben, niet langer naar Halle voor een voedselpakket. Daar konden ze zo'n pakket ophalen bij het Centrum voor Menswelzijn. "Maar een gemeente met 35.000 inwoners moet zelf een verdeelpunt hebben", besluit Guy. (BKH)