Vluchtmisdrijf kost man maand rijverbod 07 maart 2018

02u26 0

S.M. heeft de Halse politierechtbank verlaten met een rijverbod van een maand en een boete van 440 euro, nadat hij in Ruisbroek vluchtmisdrijf gepleegd had na een ongeval. Op 24 juli 2017 reed hij de zijspiegel van een andere auto kapot. Buren zagen alles gebeuren en alarmeerden de politie. Die ontdekte al snel dat S.M. een glas te veel op had, wat niet de eerste keer was. "Maar mijn cliënt heeft van die aanrijding niets gehoord of gevoeld", aldus de advocaat van de man. "Hij heeft zijn rijbewijs nodig voor professionele doeleinden, dus een rijverbod zou een harde straf zijn." Toch werd het een rijverbod van een maand, dat S.M. wel in weekends en op feestdagen mag uitzitten. (MEN)