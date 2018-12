Vlezenbeeks kinderkoor treedt op met Willy Sommers Bart Kerckhoven

11 december 2018

Het Vlezenbeeks kinderkoor van de vzw OnOffStage stond zondag op het podium met een van Vlaanderens grootste artiesten. De jongeren zongen verschillende bekende kerstliedjes samen met Willy Sommers. Maar ze zongen ook enkele van zijn nummers. Willy Sommers, die zelf afkomstig is uit Vlezenbeek, was blij met de vocale steun die hij kreeg van het koor in de Sint-Amanduskerk in Meulebeke. Meer dan zevenhonderd toeschouwers woonden et optreden bij.