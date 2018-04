Vlaams Belang hekelt tweetalige postwagens 06 april 2018

02u29 0 Sint-Pieters-Leeuw Gemeenteraadslid Eddy Longeval (Vlaams Belang) is niet te spreken over het feit dat bpost-wagens in de gemeente rondrijden met tweetalige opschriften.

"We laten onderzoeken of dit geen schending van de taalwetgeving is", zegt Longeval. "Indien nodig, dienen we klacht in."





Bpost laat intussen weten dat het mogelijk is dat voertuigen met tweetalige opschriften ingezet worden in Leeuw. "In het belang van de dienstverlening naar onze klanten toe", zegt woordvoerster Barbara Van Speybroeck. "We laten mensen niet op hun pakje wachten omdat bepaalde voertuigen in onderhoud zijn."





Vlaams Belang diepte ook een Franstalige advertentie op rond vacatures voor postbodes in Leeuw. "Daar heeft bpost niets mee te maken", zegt Van Speybroeck. "Wij plaatsen geen Franstalige vacatures voor Sint-Pieters-Leeuw. Het gaat hier om een website die vacatures van andere websites bundelt." (BKH)