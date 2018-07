Vissterfte in Colomavijver 24 juli 2018

Ook in de vijver rond het Colomakasteel beginnen de hitte en het gebrek aan regenval hun tol te eisen. Gisteren werden tientallen dode vissen aan de oppervlakte gespot. Een ploeg van brandweerzone Vlaams-Brabant West werd uitgestuurd om water in de vijver te spuiten, zodat ook het zuurstofgehalte kan stijgen. Want het is net dat zuurstofgebrek dat vissen het leven kost. Eerder werd ook al in de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw botulisme vastgesteld. Die ziekte, die dodelijk is voor vissen en vogels, duikt ook vooral in lange hitteperiodes op. (BKH)