Vieren van vaderschap loopt fout af: stevige boete en rijverbod na rammen van kapsalon Tom Vierendeels

30 januari 2019

18u02 0 Sint-Pieters-Leeuw De man die zich op 4 april vorig jaar in de vitrine van kapsalon Kreatos langs de Bergensesteenweg boorde verscheen woensdag voor de Halse politierechtbank. De man bleek op stap te zijn geweest om zijn vaderschap te vieren, maar dat levert hem een fikse boete op.

De man en zijn passagier belandden die nacht rond 3 uur in de vitrine van het kapsalon na een ongeval. “Mijn cliënt had die dag te horen gekregen dat hij vader ging worden waardoor hij iets had gedronken”, pleitte de advocaat nu. Bij de controle door de politie bleek de man 1,74 promille in het bloed te hebben. “Maar hij heeft zeker geen alcoholprobleem. Hij beseft dat hij fout was en hoopt hier nooit meer te moeten verschijnen. Het is voor hem de eerste en de laatste keer. Alle schade is ook vergoed aan het kapsalon.”

Politierechter Dina Van Laethem veroordeelde de man tot een boete van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel. Hij krijgt ook een rijverbod van een maand opgelegd, evenwel min vijftien dagen omdat zijn rijbewijs voor die periode al na het ongeval werd ingetrokken.