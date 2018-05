Vier maand rijverbod voor dakwerker 31 mei 2018

Dakwerker S.D. uit Ruisbroek is zijn rijbewijs opnieuw vier maanden kwijt nadat de politie hem op 7 juni vorig jaar uit het verkeer plukte toen hij een rijverbod van vier maanden moest uitzitten. "Ik kon die dag niet anders dan toch te rijden", legde hij de politierechter uit. "Ik moest werken en had geen vervoer." De man kon op weinig begrip van de rechter rekenen. Hij liep eerder al veroordelingen op voor vluchtmisdrijf en overdreven snelheid. De man kreeg naast het rijverbod ook een boete van 4.000 euro, waarvan de helft met uitstel, en hij moet ook alle examens opnieuw afleggen. "Omdat ik twijfel of u wel alle verkeersregels kent", aldus rechter Johan Van Laethem.





(BKH)