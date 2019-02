VIDEO. Kapitein Winokio stelt ‘Pleisterliedjes’ voor in revalidatieziekenhuis Inkendaal Bart Kerckhoven

21 februari 2019

Kapitein Winokio trad donderdagochtend op in revalidatieziekenhuis Inkendaal in Vlezenbeek. Bijna een jaar geleden trad Kapitein Winokio voor het eerst op in het ziekenhuis. Hij ervaarde toen erg veel warmte bij de kinderen die er revalideren. Door die ervaring wou hij een liedjesboek maken dat kinderen een hart onder de riem kan steken als ze ziek zijn, pijn hebben, een ziekenhuisopname of een revalidatie doorgaan. Hij maakte 27 ‘Pleisterliedjes’: liedjes over pijn, ziek zijn en dokters. Vol troost, warmte en een lekker vleugje humor. Voor de beelden bij de liedjes kon Kapitein Winokio rekenen op fotograaf Kaat Pype en een aantal jonge revalidanten van Revalidatieziekenhuis Inkendaal. Zij zetten hun beste beentje voor om ieder lied te voorzien van een, uit het echte leven gegrepen, foto met een prikje humor. Het boek en de cd werden dus donderdag voorgesteld. De kinderen hadden alvast dolle pret toen Kapitein Winokio en zijn kompanen enkele Pleisterliedjes zongen.

