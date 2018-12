VIDEO. Gigantisch waterlek zorgt voor enorme krater, spoelt straat en verlichtingspaal weg: gemeentelijk rampenplan van kracht in Sint-Pieters-Leeuw Tom Vierendeels

21 december 2018

08u05 162 Sint-Pieters-Leeuw Een breuk in een hoofdleiding van het drinkwater heeft afgelopen nacht straten en kelders blank gezet in Sint-Pieters-Leeuw. Het wassende water veroorzaakte een krater van 15 op 15 meter en twee meter diep. Het gemeentelijk noodplan is opgestart. Opmerkelijk: het waterlek werd gisterenochtend al gemeld.

“Ik hoorde buiten een zeer luid geluid”, vertelt buurtbewoner Antonio Renda. “Eerst dacht ik aan een vliegtuig, maar omdat het lawaai bleef aanhouden ging ik aan het raam kijken. Daar zag ik het enorme waterlek. In mijn garage, een slaapkamer en twee andere ruimtes op het gelijkvloers, die lager liggen dan het straatniveau, stond zo’n vijf centimeter water. Samen met mijn kleindochter Ornella Vella heb ik het water naar buiten gehaald met aftrekkers. De schade is enorm.”

Het lek zelf ontstond op de hoek van de Patrijzenlaan met de Fazentenlaan. Net op die hoek woont Bart Monfils met zijn vrouw en schoonvader. Zij kunnen weinig begrip opbrengen voor de situatie. “Echt ongelofelijk”, zucht hij. “Rond 10 uur gisterenochtend belde mijn vrouw de watermaatschappij om melding te maken van het lek. Er borrelde water op uit het voetpad. Uiteindelijk is iemand van de watermaatschappij ter plaatse gekomen. Hij zei dat het niet erg was en ze het lek vrijdagochtend gingen herstellen. ‘Het water dat wegloopt komt gewoon in de riolering terecht’, zei hij.

In de namiddag werd een paaltje met een knipperlek op die plek gezet. Rond 20 uur stelden we vast dat het opborrelende water een fontein was geworden, en enkele klinkers van het voetpad waren al weggestroomd. En nog enkele uren later, tussen 23 uur en 1 uur, werden we met dit geconfronteerd. Een deel van de voortuin is volledig weggestroomd en onze twee garages staan onder water. We vrezen ook voor de stabiliteit van het huis.” Zijn zorg bleek niet onterecht, want toen duidelijk werd wat voor krater er was ontstaan werd het gezin geëvacueerd en overgebracht naar het opvangcentrum.

Het waterlek toverde de straten in de wijk op korte tijd om in kolkende rivieren. Aan het lek zelf stroomde het asfalt en de modder weg, terwijl een verlichtingspaal eveneens werd meegesleurd. De brandweerzone Vlaams-Brabant West rukte massaal uit en leverde zandzakjes. “Rond 2 uur werd de gemeentelijke noodfase opgestart”, vertelt burgemeester Luc Deconinck (N-VA). “In de wijk is een commandopost opgesteld en zij staan in contact met de cel in het gemeentehuis. Ik, de korpschef van de lokale politie, een brandweerofficier en de noodplanambtenaar maken deel uit van die cel. Naar schatting zijn een tiental kelders onder water gelopen en een woning werd ontruimd.”

“Er is wel een noodopvangplaats geopend in LDC Meander. Het klopt dat Farys, die eigenaar is van de hoofdleiding, gisteren verwittigd werd over het waterlek. Zij hebben een inschatting gemaakt, maar of dat een verkeerde was wil ik mij nu nog niet over uitspreken. De gevolgen voor andere inwoners van de gemeente zijn voorlopig beperkt – mogelijk is er drukverlies op het water, wat al zeker het geval is in Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem. De hoofdleiding bevoorraadt ook de stad Halle, en de noodplanambtenaar daar werd al verwittigd. Wie problemen ondervindt, of vragen heeft, kan contact opnemen met De Watergroep via 02/238.96.99 of bij het gemeentelijk callcenter op 02/371.63.00.”

Bart Monfils en zijn familie denken te weten wat de oorzaak is van het lek. “De afgelopen maanden zijn hier zware werken uitgevoerd”, luidt het. “Verschillende straten werden voorzien van een nieuwe bedekking en ook het voetpad werd volledig vernieuwd. Als de zware machines en vrachtwagens door de straat reden stond ons huis te trillen. Die trillingen zullen de waterleiding geen deugd gedaan hebben.” Volgens de burgemeester werd de waterleiding zelf nog niet vervangen. “Maar die werken zijn momenteel wel volop bezig”, zegt hij. “De leiding wordt overal vernieuwd en net daarom werd op die plek de straatbedekking nog niet aangepakt.”

