Vertraging voor herstellingswerken waterleiding Witte Roos door vriesweer Bart Kerckhoven

22 januari 2019

11u42 0 Sint-Pieters-Leeuw Het vriesweer veroorzaakt vertragingen bij de herstellingswerken na het grote waterlek in de wijk Witte Roos in december. Het streefdoel is nu om eind februari klaar te zijn.

Dinsdag was er een opvolgvergadering met de verschillende nutsmaatschappijen en de gemeentelijke diensten om de stand van zaken van de herstellingswerken in de wijkWitte Roos te evalueren. Vrijdag 11 januari werden de definitieve herstellingswerken in de Fazantenlaan opgestart. De werken aan de riolering en de nutsleidingen zijn zo goed als afgerond.

Door de vrieskou zijn de werken wel tijdelijk stilgelegd. Wanneer het kan worden de rioleringswerken beëindigd en de laatste aanpassingen aan de nutsleidingen doorgevoerd. Verwacht wordt dat dit tegen begin februari zal gebeurd zijn. Waterbedrijf Farys besliste inmiddels de hoofdtoevoerleiding extra te verstevigen op de plaats van de krater. Deze werken zullen begin februari worden opgestart en midden februari afgelopen zijn. Aansluitend start het definitieve herstel van het wegdek en de voetpaden. Als de weersomstandigheden meezitten zouden de werken dan eind februari klaar zijn.