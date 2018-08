Verstrengelde fietsen brachten Marc en Arlette 65 jaar geleden samen 08 augustus 2018

Marc Vierendeel (89) en Arlette De Weerdt (85) uit de Europalaan in Sint-Pieters-Leeuw hebben hun briljanten huwelijksjubileum gevierd. Beiden waren onderwijzer en waren actief in de schoolkolonie. Ze leerden elkaar kennen op Zonnig Leven toen hun fietsen verstrengeld geraakten. Arlette gaf les in het tweede leerjaar op de gemeentelijke jongensschool 'Den Top'. Marc gaf eerst les in Koekelberg en nadien in de zesde klas van het atheneum in Halle. Hij studeerde verder om kantonnaal inspecteur te worden. Tot zijn pensioen was hij taalinspecteur. Het gezin kreeg 5 kinderen: Sonja (+), Rudi, Dirk, Bruno (+) en Geert en 10 kleinkinderen.





Eens gepensioneerd gingen ze vaak fietsen en waren ze actief bij de paddenoverzet. Als natuurgids hield Arlette wandelingen op het Kasteel van Gaasbeek. Beiden hielpen bij het feest van de gehandicapten.





