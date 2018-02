Verpleegkundige vervalste voorschriften 14 februari 2018

Een 44-jarige vrouw uit Sint-Pieters-Leeuw heeft strafopschorting gevraagd voor het vervalsen van doktersvoorschriften. Eerder werd ze bij verstek al veroordeeld tot een effectieve celstraf van negen maanden. De vrouw werkte in een Brussels ziekenhuis, waar ze lange nachtdiensten klopte. "Ze is toen slaappillen beginnen gebruiken en ze is verslaafd geraakt", aldus haar advocaat. "In het ziekenhuis kon ze gemakkelijk aan doktersbriefjes geraken. Die vulde ze dan zelf in. Maar ze deed dat niet uit winstbejag of ten voordele van derden. Het was puur voor haar eigen verslaving, die ze inmiddels ook overwonnen heeft." Het parket vraagt echter een bevestiging van de eerste straf. Uitspraak op 6 maart. (WHW)