Verpleegkundige vervalste voorschriften 07 maart 2018

Een 44-jarige vrouw uit Sint-Pieters-Leeuw werd veroordeeld tot negen maanden cel voor het vervalsen van doktersvoorschriften. Eerder had ze bij verstek ook al dezelfde straf gekregen. De vrouw was werkzaam in een Brussels ziekenhuis, waar ze lange nachtdiensten moest kloppen. Daarom nam ze slaappillen, waar ze verslaafd aan geraakt was. In het ziekenhuis zat ze dicht bij de bron en kon ze gemakkelijk aan doktersvoorschriften geraken, die ze dan zelf invulde. Omdat ze haar verslaving intussen overwonnen heeft, vroeg ze strafopschorting. Maar dat vond de rechter te mild. (WHW)