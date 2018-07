Vergeet surfkamp, jongeren gaan op rusthuiskamp 06 juli 2018

02u37 0 Sint-Pieters-Leeuw De senioren van woonzorgcentrum Sint-Antonius hebben er deze week enkele jonge bewoners bijgekregen.

Dries Vemeulen (15) uit Lochristi, Robbe Willaert (15) uit Evergem en zussen Margot (15) en Hanne (21) Vanthorre uit Zillebeke logeren een weekje in Sint-Augustinus om er als vrijwilligers mee te draaien. "We brengen 's ochtends het ontbijt op de kamer en ruimen op", legt Dries uit. "In de namiddag spelen we spelletjes met de mensen."





JOKA

Dries en Robbe kwamen in Sint-Antonius terecht nadat ze zich net als Margot en Hanne inschreven bij JOKA, dat kampen organiseert in de zorgsector voor jongeren uit heel Vlaanderen. "Mijn zus is al enkele jaren meegegaan", vertelt Margot. "Ik was nieuwsgierig en dus zijn we samen hier." Hanne is dan weer de oudste van de groep. "Ik ben intussen afgestudeerd als toegepaste psycholoog, maar het is gewoon leuk om de mensen te helpen", zegt ze zelf. "Reizen en op stap gaan, kan nog later deze vakantie."





Energie

Bij Sint-Antonius verwelkomen ze al enkele jaren de jongeren met open armen. Dit keer kunnen de helpers een week logeren in een leegstaande flat op de campus. De energie van de jeugd doet wonderen voor de bewoners.





(BKH)