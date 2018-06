Verenigingen tonen zich op elfde Leeuw Rinkt 18 juni 2018

De leden van de River Boots Country Club hebben zaterdagavond het beste van zichzelf gegeven tijdens Leeuw Rinkt. Die jaarlijkse avondmarkt in Sint-Pieters-Leeuw is na elf edities uitgegroeid tot een evenement waar de lokale verenigingen zich kunnen tonen aan het grote publiek. Zo is niet alleen de avondmarkt een trekker geworden, maar ook de podia zelf. Van de plaatselijke fanfare tot dansgroep Dance O'mania en lokaal talent Nina Butera: het publiek wist het zaterdag met een hapje en drankje bij de hand allemaal zeker te smaken.





(BKH)