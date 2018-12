Verenigde Handelaars organiseren Winterhappening voor Warmste Week Bart Kerckhoven

04 december 2018

07u18 1 Sint-Pieters-Leeuw De Verenigde Handelaars van Vlezenbeek organiseren voor de derde keer een Winterhappening voor de Warmste Week van Studio Brussel. De Winterhappening vindt plaats op zaterdag 8 december.

De handelaars steunen dit keer de vzw Smile to me en het Steunpunt Kinderepilepsie. Smile to me is een vzw die activiteiten organiseert voor kinderen met een beperking. Het Steunpunt Kinderepilepsie werd recent opgericht voor de ondersteuning van kinderen met epilepsie en hun omgeving.

Het gemeenteplein en de rotonde worden tijdens de Winterhappening opnieuw omgetoverd worden tot een warme plek die baadt in kerstsfeer en gezelligheid. De muziek wordt verzorgd door De Fanfare De Ware Eendracht, discobar De Hoebels en dweilorkest de G-bloezers. Nadien kan iedereen een plaatje aanvragen voor de goede doelen. Nieuw dit jaar zijn de verschillende huisgemaakte ‘haute-dogs’, die naast de vele koude en warme dranken en hapjes geproefd kunnen worden door de aanwezigen. De happening start om 17.30 uur. De Ware Eendracht treedt op vanaf 18 uur, Discobar De Hoebels begint er aan om 19 uur. Dweilorkest G-Bloezers start om 20.30 uur en vanaf 21.30 neemt Discobar De Hoebels opnieuw over.