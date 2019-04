Verborgen camera’s werpen vruchten af: op twee weken tijd al elf sluikstorters betrapt Tom Vierendeels

14u06 1 Sint-Pieters-Leeuw Op twee weken tijd heeft de GAS-ambtenaar al elf sluikstorters betrapt door middel van verborgen camera’s. Ze krijgen allen een GAS-boete.

Het gemeentebestuur zet sinds een tweetal weken verdek opgestelde camera’s in voor de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorters. De gemeente- en politiediensten bepalen samen waar die camera’s opgesteld worden. En die camera’s werpen duidelijk hun vruchten af, want op die korte periode werden al elf personen betrapt. Ze krijgen allen een GAS-boete die kan oplopen tot 350 euro per vastgestelde inbreuk.

De gemeente liet aan de gemeentegrenzen borden plaatsen die aangeven dat er overal op het grondgebied camera’s kunnen staan. Overtreders worden dus gewaarschuwd, maar nemen blijkbaar toch het risico.