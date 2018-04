Veertig laagvliegers op de bon 07 april 2018

De politie van de lokale zone Zennevallei (Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw) heeft afgelopen donderdag een snelheidscontrole gehouden op de Brusselbaan in Sint-Pieters-Leeuw. In totaal reden 894 voertuigen langs de camera. Veertig van die bestuurders, oftewel zo'n vijf procent, duwden het gaspedaal te diep in en mogen binnenkort dus een boete in de brievenbus verwachten. Over uitschieters zijn geen details bekend. (TVP)