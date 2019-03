Van kunsttentoonstelling tot groot fietsfeest: al meer dan vijftig activiteiten op de kalender van het grote Bruegeljaar Bart Kerckhoven

12 maart 2019

17u38 0 Sint-Pieters-Leeuw De dood van schilder Pieter Bruegel 450 jaar geleden wordt met een Bruegeljaar toeristisch in het Pajottenland en de Zennevallei. Zo installeren kunstenaars werken in de Dilbeekse straten en worden er zestiende eeuwse hapjes geserveerd in Herne. Het zijn maar twee van de meer dan vijftig activiteiten die gepland zijn. “Het aanbod is verscheiden”, zegt Elsemieke De Troy van Toerisme Pajottenland & Zennevallei. “Je hoeft zelfs geen fan te zijn van Bruegel om van de activiteiten te genieten.”

De toerisme-organisaties en de gemeentebesturen van het Pajottenland en de Zennevallei werken samen om duizenden toeristen dit jaar naar de streek te lokken tijdens het Bruegeljaar. “Bruegel is de invalshoek van de reeks activiteiten”, zegt De Troy. “De activiteiten die we organiseren zetten niet meteen zijn figuur of de kunstwerken in de kijker maar we willen iedereen vooral wat ‘Bruegel’ laten beleven. Hij heeft het in zijn werken bijvoorbeeld vaak over feesten, eten en drinken. Ook dat komt dus tijdens het Bruegeljaar aan bod.” Aanschuiven aan een typische Bruegelbanket kan dus perfect gecombineerd worden met een ritje op een scooter door het Pajottenland. In Dilbeek interpreteren kunstenaars vandaag de omgeving met eigen kunstinstallaties net zoals Bruegel enkele eeuwen geleden op zijn eigen manier de kapel van Sint-Anna-Pede en de watermolen van Sint-Gertrudis-Pede op het schildersdoek vereeuwigde. Ook in het Kasteel van Gaasbeek wordt de moderne kunst gekoppeld aan Bruegels werk. Maar er valt dus veel meer te beleven dan enkel naar kunst kijken.“Er zijn al meer dan vijftig activiteiten en het aantal neemt nog toe”, zegt De Troy. “Dat is natuurlijk tof want dat betekent dat het leeft in de streek. Al die activiteiten publiceren we op onze website zodat we alles mooi in kaart kunnen brengen. Het aanbod is heel verscheiden. Er zijn theatervoorstellingen, wandel- en fietstochten en kunsttentoonstellingen en lezingen. Natuurlijk ontbreken dus ook het lekker eten en drinken niet zijn er verschillende muziekconcerten gepland.”

De toerismediensten willen meer dan alleen maar de kunstliefhebbers lokken. “Je hoeft zelfs geen fan te zijn van Bruegel om te genieten van al die activiteiten. Iedereen heeft zijn best gedaan om uiteenlopende dingen te organiseren”, aldus De Troy. “Er staat veel op het programma dat mensen uit de ruime streek zal aantrekken maar sommige blikvangers kunnen zelfs een internationaal publiek aanspreken. De Blik van Bruegel en het Feast of Fools in het Kasteel van Gaasbeek kan ook de buitenlandse toerist aanspreken. We zien de boekingen nu al binnenlopen. Er zijn aanvragen uit binnen- en buitenland. Mensen die ons contacteren kunnen we steeds een overzicht bezorgen van de bed and breakfasts en hotelletjes in de streek zodat ze er zelfs een uitstap met één of meerdere overnachtingen van kunnen maken.” Op www.bruegel2019.be zijn alle activiteiten te vinden.