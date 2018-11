Uren werk met dakbrand bij Colruyt-filiaal Winkel wellicht zaterdag al zeker gesloten Tom Vierendeels

16 november 2018

15u23 24 Sint-Pieters-Leeuw Het Colruyt-filiaal langs de Bergensesteenweg is vrijdagnamiddag volledig ontruimd nadat een brand aan het dak was opgemerkt. De brandweer had het vuur na een uur onder controle, maar moest nog anderhalf uur nablussen. De winkel blijft zaterdag waarschijnlijk nog gesloten.

De brand werd rond 14 uur opgemerkt door een vrachtwagenchauffeur die kwam leveren. Hij merkte de rookontwikkeling aan het dak op, terwijl er binnen geen vuiltje aan de lucht was. De man sloeg alarm en de interne noodprocedure werd opgestart. Alle aanwezige werknemers en klanten moesten onmiddellijk het gebouw verlaten, zeker omdat het niet duidelijk was waar de brand precies woedde. Hoeveel mensen er op dat moment aanwezig waren, is niet duidelijk.

Persoonlijke bezittingen

“Klanten en personeelsleden moesten door de evacuatie ook persoonlijke spullen achter te laten”, zegt burgemeester Luc De Coninck (N-VA). “Het personeel werd buiten opgevangen, maar klanten die nog iets moeten recupereren, nemen best contact op met de klantendienst van Colruyt via het nummer 02/345.23.45.”

De brandweerzone Vlaams-Brabant West rukte met heel wat ploegen vanuit de verschillende posten uit naar de supermarkt. Ook de Brusselse brandweer kwam bijstand verlenen. “Het ging om een zeer complexe brand”, zegt burgemeester De Coninck. “Het vuur woedde in de isolatie tussen het vals plafond en de dakbedekking.” Die bedekking bestaat uit stalen platen, waardoor de brandweer heel wat van die platen moest open slijpen om aan de vlammen te geraken. Ook de rook kon door het staal niet ontsnappen waardoor die zich opstapelde en kon ontbranden, wat een gevaarlijke situatie creëerde voor de hulpverleners. Uiteindelijk was de brand na een klein uurtje blussen onder controle en nog eens anderhalf uur later waren de werkzaamheden grotendeels afgerond. De blusploegen verlieten het terrein om 17 uur.

Dakwerken

De oorzaak van de brand was gisteravond nog niet bekend. Wel werd er in de voormiddag aan het dak gewerkt. Naar verluidt werd er roofing gebrand, waardoor een vlam mogelijk in de isolatie is geslagen met een smeulbrand tot gevolg.

Wat de gevolgen zijn voor de winkel kon vrijdag nog niet worden meegedeeld. “Maar vermoedelijk zal de winkel zaterdag dicht blijven”, zegt Hanne Poppe, woordvoerster bij Colruyt. “Onze klantendienst contacteert ook alle klanten die normaal gezien een bestelling moesten ophalen in het getroffen filiaal. Het gaat dan om bestellingen via onze diensten zoals Collect&Go, Collishop en Dreamland. Die klanten zullen elders terechtkunnen.”

Bij de brand raakte niemand gewond. Een rijstrook van de steenweg richting Brussel bleef enkele uren versperd, maar dat veroorzaakte geen verkeershinder.