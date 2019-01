UNIZO beloont Verswinkel Nechly met Handmade in Belgium-label Bart Kerckhoven

29 januari 2019

Slager Geert Van Nechel kreeg van zelfstandigenorganisatie UNIZO het label van Handmade in Belgium overhandigd. De organisatie zet zo de moderne en tegelijk ambachtelijke zaken in de kijker. Geert baat al jaren verswinkel Nechly uit langs de Vlezenbeeklaan in Vlezenbeek. “Het feit dat verswinkel Nechly staat voor smakelijk en eerlijk vers vlees, vleeswaren, artisanale charcuterie en andere producten werd al verschillende keren bevestigd op nationale en internationale vakwedstrijden”, zegt Geert. De ambachtelijke slager pikt intussen ook in op de moderne trends. “Onze nieuwe webshop biedt een unieke bestelmogelijkheid aan waarmee klanten waar en wanneer ze dat wensen onze producten kunnen bestellen”, zegt Geert. “Ze kunnen zelf bepalen of hun charcuterie dik of dun gesneden moet worden en of ze al dan niet een marinade wensen voor hun kipfilet of biefstuk. Bovendien bepalen ze zelf op welk tijdstip ze de bestelling komen afhalen.”