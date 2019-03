U7 SK Vlezenbeek mochten met hun idolen van RSC Anderlecht het veld op zondagavond Bart Kerckhoven

11 maart 2019

Dertien jeugdspelertjes van SK Vlezenbeek beleefden een mooie zondagavond want ze mochten mee het veld op met hun grote idolen van voetbalclub RSC Anderlecht. Met de nodige portie stress en opwinding waren ze anderhalf uur eerder aangekomen aan het Constant Vandenstock stadion. Daar wachtte ‘het Ketje’ de U7 op en nam hen mee naar de kleedkamer waar ze de laatste instructies en een outfit kregen. Om iets voor 18 uur was hun grote moment aangebroken. Nadien volgden ze met mama, papa en andere supporters de wedstrijd die RSC Anderlecht won en de club meteen ook een plekje opleverde in Playoff 1.