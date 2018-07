Twidrio zoekt medewerkers 01 augustus 2018

Jeugdhuis Twidrio is op zoek naar nieuwe medewerkers. De kern zoekt jongeren die activiteiten willen organiseren, verantwoordelijk willen zijn tijdens een avond, creatieve ideeën hebben en gemotiveerd zijn. Het jeugdhuis in het trefcentrum Laekelinde was een tijdje gesloten maar sinds enkele maanden is er een nieuwe werking opgestart. Wie zich geroepen voelt, kan contact opnemen met de werkgroep via de Facebookpagina 'Project Twidrio'. (BKH)