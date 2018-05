Twee voertuigen gestolen 31 mei 2018

Dieven zijn in Sint-Pieters-Leeuw op dezelfde dag met twee voertuigen aan de haal gegaan. Maandag werd langs de Bergensesteenweg een donkerblauwe Audi A4 met nummerplaat 1-PGY-431 gestolen. Enkele uren later, rond middernacht, gingen dieven in Leeuw aan de haal met een witte Mercedes Vito met nummerplaat KBP-458. Omdat het om twee compleet verschillende voertuigen gaat en beide diefstallen ver van elkaar gebeurden, wordt er door de politie geen onmiddellijke link gelegd. Voorlopig is er geen spoor naar beide wagens. (TVP)