Twee leden geveld door hartstilstand: wielertoeristen investeren zelf in aankoop AED-toestellen in acht volgwagens Bart Kerckhoven

07 maart 2019

15u40 0 Sint-Pieters-Leeuw De volgwagens van de Leeuwse Wielertoeristen zijn voortaan uitgerust met AED-toestellen, waarmee de leden na een hartstilstand meteen gereanimeerd kunnen worden. Twee leden van de club kregen vorig jaar een hartstilstand en voor één van hen liep het fataal af. “Zoiets wil je niet meemaken, maar als het gebeurt kunnen we onze leden vanaf nu meteen helpen”, zegt voorzitter Eddy Anckaert.

Op 10 juni vorig jaar kreeg een wielertoerist van de Leeuwse Wielertoeristen een hartstilstand toen hij met een peloton van de club een wekelijks ritje maakte. Een cardioloog en twee verpleegkundigen die toevallig mee reden konden de 73-jarige man reanimeren. Daarbij werd ook een AED-toestel gebruikt dat in de buurt ophing. Drie maanden later had een 74-jarige man minder geluk. Hij werd onwel en werd nog overgebracht naar het ziekenhuis waar hij overleed. “Die gebeurtenissen hebben wel indruk op ons gemaakt”, vertelt voorzitter Eddy Anckaert. “Met vierhonderd rijdende leden is er altijd een gezondheidsrisico. Onze vereniging is wellicht de grootste in zijn soort in België. We hebben leden die 14 kilometer per uur rijden maar er zijn ook pelotons die boven de 30 kilometer per uur halen. In de begeleiding van die groepen investeren we al jaren. Volgwagens rijden mee om de fietsers te helpen bij materiaalpech. Alles is aan boord om bij fietspech de leden snel opnieuw op weg te helpen. Daarvoor hebben we elk jaar een budget. Maar dit keer investeren we dus vooral in de gezondheid van onze leden door fors te investeren in AED-toestellen.”

Volgwagens rijden mee om de fietsers te helpen bij materiaalpech. Daarvoor hebben we elk jaar een budget dat we dit keer vooral investeren in de gezondheid van onze leden. Eddy Anckaert, voorzitter De Leeuwse Wielertoeristen

De uitgave is niet min. De Leeuwse Wielertoeristen spendeerden 9.000 euro aan de toestellen en klopten aan bij CardioService, de grootste verdeler van AED-toestellen in België. Daar benadrukken ze nog eens het belang van een AED-toestel wanneer iemand een hartstilstand krijgt. “Bij plots hartfalen verhoogt een AED de kans op overleven tot 70 procent”, zegt managing director van CardioService Benny Van Crombrugge. “België telt nog niet zoveel AED-toestellen als bijvoorbeeld Nederland. De kans op het overleven van plots hartfalen ligt er drie keer hoger, net omdat het land over tien keer zoveel AED’s beschikt. Sportclubs in het bijzonder worden regelmatig geconfronteerd met hartfalen. Het is dus een hele goeie zaak dat de Leeuwse Wielertoeristen ervoor gezorgd heeft dat hun leden altijd een AED in de buurt hebben.”

Om de toestellen te kunnen betalen vroegen de Leeuwse Wielertoeristen een extra bijdrage van de leden. “Jammer genoeg krijg je als vereniging geen subsidies voor de aankoop van die toestellen”, zegt voorzitter Eddy Anckaert. “We klopten aan bij het gemeentebestuur maar daar kregen we te horen dat ook de gemeente de AED-toestellen op vaste locaties zonder subsidies moet aankopen. Een verhoogde bijdrage was de enige oplossing. Maar de leden begrepen ook dat de aankoop in hun belang was. Wie wil kon ook deelnemen aan een reanimatiecursus. We hopen eigenlijk dat die toestellen nooit moeten gebruikt worden maar als het nog eens gebeurt kunnen we onze leden wel sneller helpen.”