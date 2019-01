Twee jaar cel voor agent die verschillende brandjes stichtte WHW

10 januari 2019

15u49 0 Sint-Pieters-Leeuw Een agent van de politiezone Brussel-Zuid is veroordeeld tot een effectieve celstraf van twee jaar voor drie brandstichtingen, verzekeringsfraude en valsheid in geschrifte. “De rechtbank stelt zich vragen bij de rationaliteit in het handelen van de beklaagde”, sneerde de rechter.

L.L. (36) heeft zelf steeds ontkend dat hij iets te maken had met de vele brandstichtingen die Vlezenbeek en omgeving teisterden in 2016. Niet minder dan 6 brandstichtingen werden hem door het parket ten laste gelegd, gaande van zijn eigen wagen over een doos met papiersnippers bij buren tot een parasol van een café waar hij net dan iets aan het drinken was. De rechter veroordeelde hem voor 3 van deze brandstichtingen. Voor de brand van de doos papiersnippers en die van twee wagens werd hij vrijgesproken. “Bij die brandjes was hij als eerste ter plaatse maar wezen er geen andere elementen in zijn richting. Daar blijft dus twijfel over die in zijn voordeel moet spelen”, gaf de rechter toe.

Fan van brandweer

Voor het overige liet de rechter geen spaander heel van de argumenten van de verdediging. “Beklaagde handelt niet rationeel. Ook in zijn verklaringen zit er niet altijd rationaliteit. Zo liegt hij verschillende malen.” Waarom de man brand stichtte blijft onduidelijk. Volgens deskundigen is hij immers zeker geen pyromaan. Zijn eigen wagen stak hij volgens het parket in brand om de verzekering op te lichten. “Beklaagde is een enorme fan van de brandweer beweren verschillende getuigen. Voor het minste zou hij de brandweer bellen. Ook werden maar liefst 18 aanstekers gevonden in zijn woning. Naar zijn motief zal het misschien wel eeuwig gissen zijn”, aldus de rechter.

Beroep?

De verdediging had twee maal -het proces moest worden overgedaan door een procedurekwestie- met overtuiging de vrijspraak gevraagd. Zijn advocaat Marijn Van Nooten schoot met scherp op de branddeskundige die in tegenstelling tot het labo en de brandweer wel tekenen van brandstichting zagen in zijn eigen wagen. Ook betichtte hij de speurders van een ‘doorgedreven tunnelvisie’. Zo werd er bij een van de branden DNA-sporen van een onbekende persoon teruggevonden. Deze argumenten veegde de rechtbank zonder pardon van tafel. De kans is dan ook zeer groot dat er in beroep gegaan wordt.