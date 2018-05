Twee garages gesloten na inval door politie 19 mei 2018

02u41 0 Sint-Pieters-Leeuw De politie van de zone Zennevallei (Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw) heeft in samenwerking met verschillende inspectiediensten twee garages in Leeuw en Ruisbroek gesloten wegens inbreuken op de milieuwetgeving.

De agenten vielen woensdag en donderdag binnen in 21 garages, carwashfirma's, en in- en exportbedrijven in Sint-Pieters-Leeuw en Beersel. Ze kregen bijstand van de inspectiediensten sociale zekerheid, economie, fiscaliteit, de RVA en milieudiensten. Bij slechts één firma werd geen enkele inbreuk vastgesteld.





Zero tolerance

De actie kaderde in de Europese 'Joint Action Day Labor' tegen illegale tewerkstelling, mensenhandel, sociale uitbuiting en illegale economie, waarbij een zero tolerance-beleid toegepast werd. Er werden ook vijf illegalen aangetroffen, waarvan vier het bevel kregen om het grondgebied te verlaten. De vijfde werd geplaatst in het asielcentrum van Merksplas. Tot slot werden nog zo'n twintig andere inbreuken vastgesteld, waarvan sommige nog verder onderzocht worden door de economische inspectie en boekhouders. Er werden ook tal van administratieve boetes uitgeschreven.





De zaken die gesloten werden, krijgen wel de kans om hun zaakjes op orde te brengen. Vijf andere kregen een waarschuwing en zullen binnen de maand een nieuwe controle mogen verwachten.





De lokale politiezone Zennevallei voerde in het verleden al tal van gelijkaardige controles uit, net als hun collega's van de naburige zones Rode en Dilbeek.





(TVP)