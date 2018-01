Toerismedienst en bibliotheek in landhuis De Viron 02u43 0 Sint-Pieters-Leeuw Landhuis De Viron, op het Colomadomein, wordt uitgebreid. Bedoeling is om er zo binnen enkele jaren zowel de bib als de toeristische dienst onderdak te bieden.

Het landhuis langs de Joseph Depauwstraat werd onlangs aangekocht door het gemeentebestuur voor 750.000 euro. De tuin die bij het pand hoort, zal mee opgenomen worden in het Colomapark, dat dan weer onder het beheer van het Agentschap Natuur en Bos valt. Dat agentschap en de gemeente sluiten ook twee erfpachtovereenkomsten, waarbij het gemeentebestuur onder meer de parking zal beheren, terwijl Natuur en Bos zich zal ontfermen over de tuin aan het landhuis.





Aan de achterzijde van het gebouw zal een deel bijgebouwd worden, waardoor er in totaal meer dan duizend vierkante meter oppervlakte ingenomen kan worden door de bibliotheek en de toeristische dienst. Het gemeentebestuur voorziet drie miljoen euro voor de werken, en wil nu snel een aannemer en architect aanduiden. (BKH)