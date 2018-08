Textieltenstoonstelling 21 augustus 2018

Jeanine Billens en de artiesten van haar Atelier stellen nog tot 9 september tentoon in het Colomakasteel aan de Joseph Depauwstraat in Sint-Pieters-Leeuw. Behalve werk van Billens zijn er ook creaties van Colette Bertin, Luce Mertens, Solange Moeschal en Margotte Van Lierde te zien. Er is niet alleen kunst te zien met kant, maar ook andere materialen. De werken zijn te bezichtigen van dinsdag tot vrijdag van 10 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 17 uur en op zaterdag van 13.30 uur tot 17 uur. (BKH)