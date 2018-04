Textielcontainers verdwenen uit het straatbeeld 12 april 2018

02u27 0

Alle textielcontainers die op het openbaar domein stonden, zijn sinds kort uit het Leeuwse straatbeeld verdwenen. De reden is het zwerfvuil en de sluikstorten die er achtergelaten werden. "We willen meteen van deze gelegenheid gebruikmaken om de dienstverlening te verbeteren", zegt schepen voor Leefmilieu Gunther Coppens (N-VA). "Daarom organiseren we voortaan een ophaling aan huis, wat ook een goede zaak is voor minder mobiele mensen. De eerste ophaling staat gepland op woensdag 16 mei."





Je vindt wel nog altijd negen textielcontainers in de gemeente, maar die staan dan op parkings van lokale handelaars. Textiel kan je ook altijd afleveren in het containerpark.





(BKH)