Test met nieuwe wagen eindigt met rijverbod 17 mei 2018

G.B. moest zich in de politierechtbank verantwoorden nadat hij op 18 december van vorig jaar betrapt werd op overdreven snelheid. De man reed toen 187 kilometer per uur op de Brusselse Ring in Ruisbroek. Naar eigen zeggen had hij niet door dat hij zo snel aan het rijden was. "Hij had die dag de nieuwe wagen van zijn vrouw genomen omdat hij die eens wilde testen", aldus zijn advocate. "Onderweg is hij de snelheid uit het oog verloren." Het kwam hem op een boete van 1.200 euro te staan, waarvan 400 euro met uitstel, en een rijverbod van veertig dagen. (BKH)