Te snel met kind van 10 op de schoot en nog acht passagiers, maar geen straf Tom Vierendeels

19 december 2018

14u45 0 Sint-Pieters-Leeuw Een bestuurder die met 9 passagiers in de wagen zat, waaronder een kind van tien jaar op zijn schoot, heeft geen straf gekregen voor de politierechtbank in Halle. Logisch, aangezien hij zelf niet diende te verschijnen. Het was zijn zus die werd gedagvaard.

Zij had het voertuig aan hem uitgeleend en zei tegen de politie dat ze de verantwoordelijkheid op haar nam. Hierdoor verscheen zij woensdag voor de Halse politierechtbank. De wagen werd op 5 november vorig jaar aan de kant gezet in Sint-Pieters-Leeuw omdat de wagen te snel reed en de richtingaanwijzers niet gebruikte bij het wisselen tussen rijstroken. Het gezelschap zou van de thuiswedstrijd van RSC Anderlecht tegen Club Brugge gekomen zijn. “Ze zei wel dat ze haar verantwoordelijkheid opneemt, maar in ons land kan je strafrechtelijk niet vervolgd worden voor feiten die je niet hebt gepleegd”, merkte de advocaat van de vrouw op. De politierechter kon niet anders dan de vrouw vrij te spreken, waardoor de man zijn straf ontloopt.