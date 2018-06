Tachtiger steelt aandelen: 250.000 euro boete 16 juni 2018

02u26 0 Sint-Pieters-Leeuw Raoul I. (81) uit Sint-Pieters-Leeuw moet zijn ex een voorlopige schadevergoeding van 250.000 euro betalen nadat hij zeven jaar geleden aandelen stal uit hun bankkluis in Leuven.

De twee hadden geruime tijd een relatie met elkaar. In 2003 gingen ze samenwonen, maar twee jaar later liep hun relatie spaak. De tachtiger had zijn ex echter in het jaar 2000 nog 1.200 aandelen geschonken voor haar hulp in zijn vennootschap. In juni 2011 haalde hij die waardepapieren weer uit de kluis waar ze beiden toegang toe hadden.





"Valse handtekening"

De beklaagde betwistte tijdens zijn proces dat hij de aandelen overgedragen zou hebben en trok ook de handtekening op het document in twijfel. Onderzoek wees echter uit dat hij het document wel degelijk zelf ondertekende. Een deskundige zal nu de waarde van de vennootschap moeten schatten om een exacte schadevergoeding te bepalen.





De tachtiger kreeg ook zes maanden cel met uitstel en een boete van 600 euro voor diefstal, valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken. (KAR)