Sven Kums huldigt nieuwe sportkamer De Poel in 08 juni 2018

02u40 0 Sint-Pieters-Leeuw Sven Kums, voormalig Gouden Schoen en speler van RSC Anderlecht, heeft gisteren de gloednieuwe sportkamer van De Poel plechtig ingehuldigd.

Vzw De Poel begeleidt mensen met een beperking, en die kunnen nu hun dagelijkse oefeningen afwerken in de gloednieuwe sportkamer. Daar werd onder meer een zitcrosstrainer geïnstalleerd, die aangekocht kon worden dankzij giften. In totaal werd zowat 8.000 euro in nieuw materiaal voor de kamer geïnvesteerd.





In Ruisbroek verblijven zestien vaste bewoners, van wie vier in een rolstoel. "Sport is dan ook heel belangrijk voor hen", aldus Kums. "Toen we met de spelers van Anderlecht een bezoek brachten aan De Poel, was ik meteen verkocht. Ik ben er trots op dat ik ambassadeur van De Poel ben. Deze sportkamer is een stap voorwaarts in de werking van de vzw."





De Poel plant ook investeringen voor de uitbouw van sportfaciliteiten in andere centra. (MEN)