Subsidies voor Leeuwenaren 11 juni 2018

De eerste subsidies die de provincie uitkeerde voor mensen die investeerden om wateroverlast in hun huizen te voorkomen, zijn naar twee Leeuwenaren gegaan. Luc Carlier kreeg een subsidie van 2.100 euro en plaatste twee waterdichte schotten op maat zodat de garage en traphal vanaf nu niet meer onder water kunnen staan bij regenbuien. Een andere inwoner liet een terugslagklep plaatsen op zijn rioolafvoerbuis, zodat het water van de riolering niet meer binnenloopt in de kelder. De provincie subsidieert tot 75 procent van de werken die inwoners uitvoeren om wateroverlast te voorkomen en dat met een maximum van 7.500 euro voor particulieren in gemeenten waar wateroverlast een frequent probleem is.





(BKH)