Subsidie voor nieuwe dam tegen modderstroom Bart Kerckhoven

09 januari 2019

14u29 0 Sint-Pieters-Leeuw De Vlaamse overheid geeft een subsidie van 88.800 euro aan het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw om een dam en een erosiepoel aan te leggen langs de Postweg in deelgemeente Vlezenbeek.

De aarden dam en de erosiepoel moeten in de toekomst modderstromen voorkomen langs de Postweg. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) investeert 964.000 euro in zestien erosiebestrijdingsprojecten in Vlaanderen. “De vele modderellende als gevolg van de onweersbuien dit voorjaar bewees dat die bescherming hoogstnodig is”, aldus de minister. “Ondanks de uitzonderlijk droge zomer veroorzaakten de aanhoudende regenbuien en zware onweders einde mei en begin juni 2018 water- en modderoverlast van de kust tot Limburg.”