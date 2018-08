Straattheater in centrum 03 augustus 2018

Voor de artiesten van het straattheaterfestival StraPatZen op zondag in Wambeek optreden, staan ze op zaterdag 4 augustus ook al in Sint-Pieters-Leeuw. Op verschillende locaties in het dorp zullen de artiesten uit ons land maar ook Italië, Spanje, Duitsland en Nederland te zien zijn. De binnentuin van Landhuis Deviron, de parking achter de kunstacademie, het Colomapark, de Wipweide van de Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan, de speelplaats van de lagere school Don Bosco en de Rink worden omgetoverd tot theaterlocaties. Er zijn in totaal vijftien theatergroepen en artiesten aan het werk zien. Info op www.strapatzen.be. Het feest begint vanaf 16 uur. (BKH)