Straatrover (18) riskeert 30 maanden cel 18 april 2018

02u39 0 Sint-Pieters-Leeuw Een 18-jarige uit Elsene riskeert dertig maanden cel voor een gewelddadige straatroof. Samen met een nog jongere kompaan pakte hij een vrouw hard aan voor haar woning in Sint-Pieters-Leeuw, en dat terwijl hij pas drie dagen eerder vrijgelaten werd uit een jeugdinstelling.

Het duo omsingelde de vrouw op 14 februari. Ze werd tegen de grond gewerkt en kreeg meerdere slagen en trappen te incasseren. Toegesnelde buren konden erger voorkomen, waarop de twee het hazenpad kozen met de handtas van hun slachtoffer als buit.





Magere buit

De echtgenoot van de vrouw kon het duo op een afstand volgen en leidde de politie naar hen. "De buit bedroeg 25 maaltijdcheques, een gsm en 10 euro cash. Het slachtoffer was vijf dagen arbeidsongeschikt. Vond u dit nu echt de moeite waard?", haalde het parket uit. De vordering was dan ook van hetzelfde kaliber: een effectieve celstraf van dertig maanden. "Normaal gezien is de jonge leeftijd van een beklaagde een verzachtende omstandigheid. Bij u echter niet, want als minderjarige was u ook al een vaste klant bij de jeugdrechter. U was nauwelijks drie dagen vrij na zeven maanden in een jeugdinstelling. Enkel een zware, effectieve straf volstaat hier", aldus de procureur





Ongelukkige jeugd

Ondanks alle bewijzen ontkende de 18-jarige elke betrokkenheid. "Ik zag die handtas op straat liggen en heb er die maaltijdcheques uit genomen", klonk het. "Met die diefstal zelf heb ik niets te maken." De verdediging had voorts weinig kaarten in de hand, en benadrukte dan maar de ongelukkige jeugd van de beklaagde. "Zijn moeder stierf toen hij 9 jaar was. Zijn vader had toen al zijn biezen gepakt. Het is nooit gemakkelijk geweest voor mijn cliënt", pleitte advocaat Kristof Lauwens.





De tweede dader zal zich nog voor de jeugdrechter moeten verantwoorden. Uitspraak op 8 mei. (WHW)